На базе "Союзмультфильма" в Москве создадут крупнейший анимационный технопарк

Инициатива, целью которой является оказание поддержки киноиндустрии, включает в себя увеличение площади и техническую модернизацию будущего технопарка.

В соответствии с имеющимся планом преобразования "Союзмультфильма", на базе киностудии будет создан крупнейший анимационный технопарк "Дом российской анимации". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инициатива, целью которой является оказание поддержки киноиндустрии, включает в себя увеличение площади и техническую модернизацию будущего технопарка.

Отмечается, что на территории технопарка, созданного на основе новейших технологий анимационного производства, будут развивать кукольное дело, пластилиновую, рисованную и 3D-анимацию.

—Мы создали специальный проект, приоритетный для города. Действительно, такие проекты я считаю приоритетными. Необходимы именно дополнительные финансовые ресурсы, которые, я надеюсь, помогут вашей киностудии активно развиваться и далее,— отметил Сергей Собянин во время посещения "Союзмультфильма".

Ранее президент России поставил задачу создать центр отечественной мультипликации — технопарк "Дом российской анимации".