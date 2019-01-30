В "Олимпийской деревне" до конца года появится трёхэтажный каток

На территории спорткомплекса "Олимпийская деревня — 80" в Москве появится трёхэтажный каток. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

— Для размещения катка построили трёхэтажное здание. Его основную площадь займёт ледовое поле размером 61 на 30 метров. Также внутри установят трибуны на 284 места, оборудуют раздевалки, помещения для сушки одежды и комнаты для заточки коньков, — говорится в сообщении.

Также в здании появятся тренажёрный зал и тренировочный зал с синтетическим льдом, кабинет врача, а на прилегающей территории будет оборудована парковка. Всего, по словам руководителя городского Департамента строительства Андрея Бочкарева, до 2021 года будет построено ещё 37 спортивных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём твиттере рассказал о строительстве спортивных объектов в столице.