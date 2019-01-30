Суд арестовал сенатора Арашукова на два месяца

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Суд арестовал сенатора Арашукова на два месяца

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Рауф Арашуков. Фото: flickr.com/Совет Федерации

Представители защиты предложили за парламентария залог в размере 10 миллионов рублей, но суд отказал им.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков арестован на два месяца по обвинениям в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

— Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Рауфа Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласила решение судья Наталия Дударь.

<p>Фото: © L!FE</p>

Напомним, Рауф Арашуков был задержан сегодня в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

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