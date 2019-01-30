Вьетнам надеется, что Путин посетит республику в этом году

Народ Вьетнама очень рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в республику. Об этом сообщил посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.

— Мы всегда ждём визита во Вьетнам президента Путина, — сказал дипломат.

Он добавил, что российский лидер во Вьетнаме был всего два раза. Нго Дык Мань уточнил, что в республике Путина считают сильным лидером, и напомнил, что во времена предыдущих визитов главу российского государства на улицах встречали тысячи бывших студентов российских и советских вузов.