Вьетнам надеется, что Путин посетит республику в этом году

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Вьетнам надеется, что Путин посетит республику в этом году

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Народ Вьетнама очень рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в республику. Об этом сообщил посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.

— Мы всегда ждём визита во Вьетнам президента Путина, — сказал дипломат.

Он добавил, что российский лидер во Вьетнаме был всего два раза. Нго Дык Мань уточнил, что в республике Путина считают сильным лидером, и напомнил, что во времена предыдущих визитов главу российского государства на улицах встречали тысячи бывших студентов российских и советских вузов.

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