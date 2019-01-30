На вруне и шапка горит. Выяснилась правда о "нападении" на детей в Ленобласти

В СК заявили, что мальчик и девочка выдумали историю с поджогом и избиением, чтобы избежать наказания от родителей.

Никто не поджигал шапку 12-летней девочки в Ленинградской области, заявили в региональном управлении Следственного комитета России. По данным проведённой проверки, головной убор загорелся, когда школьница прикуривала сигарету от зажигалки.

Сообщается, что она решила закурить по дороге в магазин. Компанию ей составил сверстник. У девочки загорелись шапка и мех на куртке. В ужасе подростки бросились бежать, мальчик поскользнулся и упал.

Версию о том, что на них напали неизвестные, приятели придумали, чтобы родители не наказали их за курение.

Как ранее писал Лайф, после инцидента обоих пострадавших доставили в больницу. Они заявили, что неизвестные подожгли шапку девочки, а мальчика избили.