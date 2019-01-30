Курды заблокировали колонну с гумпомощью для жителей сирийского Хаджина

Формирования заявили, что поступили так по распоряжению представителей Вооружённых сил США.

Курдские формирования из состава проамериканских "Сирийских демократических сил" заблокировали колонну с гуманитарной помощью для населённого пункта Хаджин. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Соломатин.

По его словам, на 10 фурах в Хаджин везли воду, продукты, лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи. В районе населённого пункта Эль-Хусайния их остановили.

— Сославшись на категорический запрет со стороны представителей ВС США, курдские подразделения заблокировали движение автомобилей, вынудив колонну вернуться обратно, — сказал Соломатин на брифинге.

И это несмотря на то, что у ООН и "Сирийского общества Арабского Красного Полумесяца" есть право свободной доставки гуманитарных грузов по всей территории Сирии, подчеркнул он.

Как ранее писал Лайф, очередной авиаудар по Хаджину 20 января 2019 года унёс жизни 31 человека. Все погибшие были мирными жителями. Хаджин бомбит коалиция под предлогом борьбы с террористами.