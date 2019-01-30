Избила и отрезала волосы. Москвичка напала с ножницами на подругу в кафе

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Избила и отрезала волосы. Москвичка напала с ножницами на подругу в кафе

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Фото: © Pixabay

Москвичка напала на свою знакомую в одном из столичных кафе. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 29 января. Между девушками возникла ссора, в результате чего подозреваемая, вооружённая ножницами и бритвой, избила свою подругу, отрезала ей прядь волос и пообещала убить.

Пострадавшая была госпитализирована с тупой травмой живота. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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