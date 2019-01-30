"Политический заказ". Защита сенатора Арашукова намерена обжаловать его арест

Адвокаты сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова намерены обжаловать его арест.
— Мы полагаем, что представленные следственные материалы не содержат прямых доказательств виновности, — сказал защитник обвиняемого Сергей Шишов.
Он добавил, что СКР, по мнению защиты, не представил убедительных оснований для выбранной меры пресечения.
— Наш доверитель просит донести информацию через органы прессы и полагает, что в отношении него осуществляется политический заказ, — заявил Шишов.
Как ранее писал Лайф, Басманный суд Москвы арестовал Арашукова на два месяца. Сенатора обвинили в участии в преступном сообществе, а также в давлении на свидетеля.
Кроме того, по данным следствия, он причастен к убийствам зампреда общественного молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жукова и советника главы республики Шебзухова.
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