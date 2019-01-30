Защита сенатора Арашукова предлагала за него залог в 10 млн рублей

Защита арестованного сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова просила отпустить его под залог, сообщили в Басманном суде Москвы.

— Защита просила избрать Арашукову более мягкую меру пресечения в виде залога до 10 миллионов рублей, — заявила судья Наталия Дударь.

Как ранее писал Лайф, Арашукова задержали утром 30 января 2019 года прямо во время заседания Совета Федерации. Вечером его арестовали на два месяца.

Сенатора обвинили по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".