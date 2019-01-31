Вышвырнули на 30-градусный мороз. Охранники ночного клуба в Уфе избили инвалидов

Охранники одного из ночных клубов Уфы избили двух глухонемых. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Известно, что один из пострадавших решил отправиться в развлекательное заведение с двумя друзьями, чтобы отметить свой день рождения.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, что именинник пытался общаться с охранниками клуба с помощью телефона, а спустя некоторое время его вместе с одним из товарищей буквально вытолкнули без верхней одежды на 30-градусный мороз.

В настоящее время записи с камер видеонаблюдения и подробности инцидента изучает полиция.

У пострадавшего диагностировано растяжение мышц шейного отдела и сотрясение мозга. Руководство клуба вину своих сотрудников отрицает. По словам директора заведения, молодым людям вежливо отказали во входе из-за неподобающего внешнего вида и некорректного поведения.