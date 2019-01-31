Этуш перестанет играть "Бенефис" в театре из-за плохого самочувствия

96-летнему народному артисту СССР стало слишком тяжело выступать по три часа подряд.

Народный артист СССР Владимир Этуш больше не будет играть в спектакле "Бенефис" на сцене Вахтанговского театра, пишет ТАСС. Постановку пришлось снять с репертуара.

— Принято непростое решение... Владимиру Абрамовичу, отметившему в прошлом году свое 95-летие, стало тяжело играть этот трёхчасовой спектакль, — сказал агентству директор театра Кирилл Крок.

Он напомнил, что "Бенефис" поставили два года назад, с тех пор он неизменно шёл при полных залах. Однако в последнее время из-за плохого самочувствия актёра спектакль несколько раз приходилось отменять или заменять.

По словам Крока, руководство театра сделает всё, чтобы Этуш продолжал участвовать в театральных постановках.

— Возможность выходить на сцену для артиста равносильна потребности в еде, воде, воздухе, — отметил директор театра.

Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года у Этуша внезапно ухудшилось самочувствие, спектакль "Бенефис" пришлось заменить другим.

В июле 2018 года актёра госпитализировали после отдыха в Италии.