Эстонские власти разрешили жениться и вступать в наследство по видеосвязи

Парламент Эстонии одобрил поправки к законопроекту о нотариальном заверении. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Новые поправки разрешат нотариусам по видеосвязи заверять документы о заключении и расторжении брака, а также заявления о вступлении и отказе от наследства.

Отмечается, что в первую очередь закон упростит жизнь так называемым электронным резидентам, которые обладают виртуальными удостоверениями личности, и гражданам страны, проживающим за границей.