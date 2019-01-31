Эстонские власти разрешили жениться и вступать в наследство по видеосвязи

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Эстонские власти разрешили жениться и вступать в наследство по видеосвязи

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Фото: © Pixabay

Парламент Эстонии одобрил поправки к законопроекту о нотариальном заверении. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Новые поправки разрешат нотариусам по видеосвязи заверять документы о заключении и расторжении брака, а также заявления о вступлении и отказе от наследства.

Отмечается, что в первую очередь закон упростит жизнь так называемым электронным резидентам, которые обладают виртуальными удостоверениями личности, и гражданам страны, проживающим за границей.

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