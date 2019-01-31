СМИ: Европарламент признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент 31 января 2019 года одобрит резолюцию о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, пишет агентство EFE.

Сообщается, что депутаты обратятся к главе европейской дипломатии Федерике Могерини и странам — членам Евросоюза с призывами тоже признать новый статус политика в Боливарианской Республике до "свободных и прозрачных" президентских выборов.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо по телефону и поздравил "с историческим вступлением в должность президента".

Напомним, с 21 января в Венесуэле идут акции протеста против президента Николаса Мадуро. Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и страны Запада.

Россия и Китай призвали не вмешиваться во внутренние дела суверенной страны. Мадуро подчеркнул, что прошедшие 10 месяцев назад выборы, по его мнению, легитимны, однако выразил готовность к диалогу с оппозицией.