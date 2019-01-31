"Не знаем, чего хочет Лондон". ЕС отказался пересматривать сделку по Brexit

Великобритания после нескольких недель споров одобрила поправки в соглашение, однако в Брюсселе заявили, что не согласятся ни на какие изменения.

Евросоюз не будет пересматривать соглашение по выходу Великобритании из ЕС, заявил глава Европейского совета Дональд Туск. Его цитирует Reuters.

— Вчера мы выяснили, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, чего именно хочет Великобритания, — заявил Туск.

Ранее парламент Великобритании одобрил две из семи предложенных поправок в документ о "разводе" Лондона с ЕС. Депутаты поддержали идею исключить возможность Brexit без сделки.

Также они отменили пункт о "бэкстопе" — прозрачной границе с Северной Ирландией, поскольку из-за неё соседняя страна могла остаться в таможенном союзе с Великобританией.

Как ранее писал Лайф, британские депутаты проголосовали против отсрочки Brexit. Официальный выход из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.