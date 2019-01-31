Бывшего главу "Укркосмоса" подозревают в причастности к отмыванию денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает экс-главу "Укркосмоса" в причастности к отмыванию денег. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бывший руководитель предприятия стал третьим подозреваемым в уголовном деле. Так, его и ещё двоих мужчин, один из которых ранее занимал пост советника директора украинского государственного космического агентства, обвиняют в организации схемы, благодаря которой с 2011 по 2017 год за границу было выведено около 8,2 миллиона долларов.

— В результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", — отмечается в заявлении.

Фамилию подозреваемого в НАБУ не называют, однако известно, что с 2010 года должность главы "Укркосмоса" занимал Сергей Капштык.