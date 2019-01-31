"Чтобы бить вглубь России". На Украине призвали создать новое оружие

В киевском Центре исследований армии признались, что после инцидента в Керченском проливе у Украины не осталось надежд на помощь со стороны международного сообщества.

Россия доминирует в Чёрном и Азовском морях, и ни Запад, ни Украина не могут ей противостоять, заявил заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Его цитирует "Апостроф".

По мнению эксперта, единственный способ для Украины "защитить" себя — развивать военно-морские силы и ракетные возможности, а также противовоздушную и противоракетную оборону страны.

— И одновременно разрабатывать своё оружие сдерживания — ту самую ракету "Нептун", которой можно бить вглубь территории России, — добавил Самусь.

Он также отметил, что для Киева нет смысла надеяться на поддержку Запада.

— Лично у меня после акта агрессии 25 ноября уже нет иллюзий, что международное сообщество нам поможет, — признался военный эксперт.

Как ранее писал Лайф, 25 ноября 2018 года три судна украинских ВМС нарушили границу России в районе Керченского пролива. Вскоре корабли остановила Погранслужба РФ. Моряков задержали. Двое из них оказались сотрудниками СБУ. 16 января всем 24 нарушителям продлили арест на три месяца.