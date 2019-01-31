Стрелявшего по прохожим на Корсике мужчину обнаружили мёртвым

Мужчина, стрелявший по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика, был найден мёртвым в квартире.
— RAID (полицейский спецназ. — Прим. Лайфа) провёл операцию, — написал в "Твиттере" глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
При этом он уточнил, что пожилой мужчина покончил с собой.
Напомним, после того как неизвестный открыл огонь по прохожим в городке Бастия, он забаррикадировался в своей квартире. На протяжении дня полиция вела с ним переговоры.
Как писал Лайф, всего пострадало шесть человек, один из них скончался по пути в больницу.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени