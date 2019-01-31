Эксперты назвали самые опасные для вождения страны

Австрия признана самой опасной для вождения страной. На десять тысяч жителей страны приходится 44 аварии, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет Европейской комиссии по происшествиям.

Согласно документу, немногим менее опасны путешествия по дорогам Германии (37 ДТП) и Бельгии (35 ДТП).

Самыми безопасными для автомобилистов были признаны Кипр (10,5 ДТП), Финляндия (восемь аварий) и Дания — там на десять тысяч жителей страны приходится всего пять дорожно-транспортных происшествий.