"Перемен". Лидер оппозиции Венесуэлы рассказал, чего хотят жители страны

Самопровозглашённый на днях "временный президент" страны выразил уверенность в успехе массовых протестов.

Почти все жители Венесуэлы недовольны нынешней властью, заявил оппозиционный лидер страны Хуан Гуайдо.

— Когда 90% жителей страны хотят перемен, высокомерие диктатора загоняет его в угол и отнимает у него последователей, — цитирует его в "Твиттере" журналист Габриэль Бастидас.

Гуайдо добавил, что не сомневается в успехе массовых протестов, тем более что несколько стран мира встали на сторону венесуэльской оппозиции. По его словам, поддержку ему выразили президент США Дональд Трамп, лидер Аргентины Маурисио Макри и президент Чили Себастьян Пиньера.

Кроме того, по словам оппозиционного лидера, "очень внимательно" за ситуацией в стране наблюдает глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Как ранее писал Лайф, Гуайдо 23 января 2019 года провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента.