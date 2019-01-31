Конгресс хочет ограничить право Трампа использовать ядерное оружие

По мнению инициаторов, новый законопроект будет полностью соответствовать концепции ядерного сдерживания.

Американские сенаторы-демократы внесли в конгресс два новых законопроекта, которые ограничат право использования президентом страны ядерного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, один из проектов, авторами которого являются претендент на выдвижение в президенты Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по вооружённым делам Адам Смит, запретит США первыми наносить ядерный удар.

— Наша нынешняя политика не просто устарела — она опасна. Ясно дав понять, что сдерживание — это единственная цель нашего арсенала, закон снизит шансы на просчёты в ядерной сфере, — говорится в их заявлении.

Кроме того, демократ Эд Марки и сенатор-республиканец Тед Лье внесли законопроект, который запрещает главе Белого дома наносить превентивный ядерный удар без разрешения конгресса.