Посол РФ напомнил, как в США встретили новость о прорыве блокады Ленинграда

Весь мир восхищался героизмом жителей блокадного Ленинграда, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на вечере в честь 75-летия полного снятия блокады.

— Новость о прорыве Красной армией в 1943 году блокады Ленинграда была с воодушевлением встречена нашими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая Соединённые Штаты. Так, американский президент Франклин Рузвельт направил городу поздравительную грамоту, — рассказал дипломат.

Ленинград показал миру образец мужества и самоотверженности, добавил Антонов, а защита города стала общим делом всего Советского Союза.

Посол также зачитал приветствие от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова к ветеранам войны, живущим за рубежом.

— Вы всегда будете для всех нас примером мужества и отваги, — говорится в послании.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Сколько людей погибло, доподлинно неизвестно до сих пор. 27 января 1944 года успешно завершилась операция войск Ленинградского фронта "Январский гром".