Четыре человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика под Иркутском

В Иркутской области столкнулись маршрутка и лесовоз, в результате чего четыре человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы.
Известно, что авария случилась на автодороге Иркутск — Усть-Уда.
В группе "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что, по предварительной информации, водитель маршрутного такси допустил столкновение со стоявшим на проезжей части "КамАЗом", гружённым лесом.
Обстоятельства аварии уточняются.
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
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