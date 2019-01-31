Четыре человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика под Иркутском

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Четыре человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика под Иркутском

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Фото: © VK/ДТП 38RUS Иркутск

В Иркутской области столкнулись маршрутка и лесовоз, в результате чего четыре человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы.

<p>Фото: © LIFE</p>

Известно, что авария случилась на автодороге Иркутск — Усть-Уда.

<p>Фото: © LIFE</p>

В группе "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что, по предварительной информации, водитель маршрутного такси допустил столкновение со стоявшим на проезжей части "КамАЗом", гружённым лесом.

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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