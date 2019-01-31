Россия вне рейтинга. Названы самые снежные города мира

Специалисты американской компании AccuWeather составили рейтинг самых снежных городов мира с населением более 100 тысяч человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Первое место в списке занял японский город Аомори. Снегопады здесь идут практически полгода — с ноября по апрель, а сугробы могут достигать восьми метров.

На второй строчке расположился ещё один японский город — Саппоро. Сугробы здесь могут вырасти до пяти метров, а местные жители ежегодно устраивают фестиваль снега, на который съезжаются туристы со всех концов планеты.

Бронза рейтинга также отошла Стране восходящего солнца. На третьем месте — город Тояма. С декабря по март в регионе выпадает более 3,5 метра снега.

Пятёрку лучших замкнули два канадских города — Сент-Джонс, где высота сугробов не превышает 3,5 метра, и Квебек, разделивший место с американскими Сиракузами — там выпадает чуть более трёх метров снега.

В рейтинг самых снежных городов вошли канадский Сагеней, Акита в Японии, а также американские Рочестер и Буффало. Российские города в десятку не попали.