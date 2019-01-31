Мадуро потратит €1 млрд на программу "Прекрасная Венесуэла"

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Мадуро потратит €1 млрд на программу "Прекрасная Венесуэла"

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Фото: © РИА "Новости"

На эти деньги правительство обещает обустроить 62 города страны, которая переживает тяжелейший экономический кризис.

Правительство Венесуэлы выделит миллиард евро на реализацию программы "Прекрасная Венесуэла", написал президент страны Николас Мадуро в "Твиттере".

По словам главы государства, это инвестиции в обустройство 62 самых густонаселённых городов страны, "чтобы превратить их в самые красивые и современные" в Южной Америке.

Стоит отметить, что в Венесуэле сейчас тяжелейший экономический, финансовый и гуманитарный кризис. По данным Центра социального анализа страны, минимальная зарплата в декабре 2018 года была в 103 раза меньше, чем нужно семье из пяти человек, чтобы заплатить за продукты и основной набор услуг.

Как ранее писал Лайф, в стране обострилось противостояние власти и оппозиции после того, как оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства.

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