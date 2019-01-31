Подарок на юбилей. Украинский министр съел торт в виде "руин Кремля"

Пресс-секретарь украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна Марина Томко опубликовала фотографию "креативного" подарка руководителю на его 40-летие.
— Поздравили министра с днём рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* (Украинская повстанческая армия. — Прим. Лайфа) съела звезду Спасской башни, — написала пресс-секретарь в "Фейсбуке".
Свой юбилей Омелян отпраздновал 30 января.
Ранее политик неоднократно высказывался в негативном ключе в адрес РФ. Именно Омелян предложил закрыть железнодорожное сообщение между Украиной и Россией.
Также глава Мининфраструктуры Незалежной заявил, что украинцам нужно "идти воевать", чтобы "вернуть Кубань и Москву". После этого сенатор Алексей Пушков посоветовал Омеляну обратиться к психиатру.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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