Подарок на юбилей. Украинский министр съел торт в виде "руин Кремля"

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Подарок на юбилей. Украинский министр съел торт в виде "руин Кремля"

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Фото: © Facebook/Marina Tomko

Пресс-секретарь украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна Марина Томко опубликовала фотографию "креативного" подарка руководителю на его 40-летие.

— Поздравили министра с днём рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* (Украинская повстанческая армия. — Прим. Лайфа) съела звезду Спасской башни, — написала пресс-секретарь в "Фейсбуке".

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009406033566&__tn__=lC-R&eid=ARBEzr5iVrgdMsEecsTCDDEAdbrO9RUJLGHm0n7FD2QyeXUc5MVX9hPQzBgSOJZ5IpgF64XQ99XTZ87I&hc_ref=ARTHzEt9120vNGanYsA0U6Py-Wnx4wIFkPQ9yfyCG2gYYSlT8blbzMCHmPGP4UmDYGU&__xts__%5B0%5D=68.ARBv_rWg-JFqmmzKbKE6IntjKpbW9aijFQkeP_QfdR0_poGLqs8MNcQhvHsrvf3WakB6V3MLxUzbaU8dfq4lyZ84uMvnqnzpymXCRcYt4QoTEByQBpHASkVPdJarASqdhYzOseVNKhSbngeoFs5Ns3P4eEJBuesTc0JYLQZAXpkCYvORIdifbC3mgBYLL92lpYnmH0QWwwI1ws6rt-mOBF2nS4XH8IKk9_d6D6L4xSCJvNbmN3bjx4uCMOqEHRak4cYsCZMfnMxlsb_9vJz7oEk3DbwXn7S-EjRT" target="_blank">Marina Tomko</a></p>

Свой юбилей Омелян отпраздновал 30 января.

Ранее политик неоднократно высказывался в негативном ключе в адрес РФ. Именно Омелян предложил закрыть железнодорожное сообщение между Украиной и Россией.

Также глава Мининфраструктуры Незалежной заявил, что украинцам нужно "идти воевать", чтобы "вернуть Кубань и Москву". После этого сенатор Алексей Пушков посоветовал Омеляну обратиться к психиатру.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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