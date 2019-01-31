В Чите введён режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара

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В Чите введён режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара

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Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Власти Забайкальского края ввели режим ЧС на горящем мусорном полигоне в посёлке Ивановка. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

— Главная задача сейчас — скоординировать все силы и средства, сделать расчёт их достаточности для локализации и ликвидации зоны горения, — сказал губернатор края Александр Осипов во время посещения полигона.

Напомним, пожар начался 29 января. В настоящий момент площадь пожара составляет более 2,5 гектара.

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