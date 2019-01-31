Военного на Кубани осудили за использование электрошокера против подчинённого

Суд приговорил старшего сержанта военной части в Сочи к двум годам тюремного заключения за применение электрошокера против подчинённого. Об этом рассказала следователь по особо важным делам ВСУ СК РФ по Южному военному округу Диана Еловская.

— Сочинским гарнизонным военным судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении, — передаёт слова Еловской ТАСС.

Напомним, в июле 2018 года старший сержант нанёс рядовому 13 электрических импульсов за уход в магазин без разрешения. Через несколько дней осуждённый снова напал на своего подчинённого и избил его кулаками и ногами.

Суд признал военнослужащего виновным в превышении должностных полномочий.