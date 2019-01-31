На интернет-аукционе в Японии продали уран

Полиция нашла продавца и выяснила, что он и сам приобрёл необычный товар через Сеть.

На японском интернет-аукционе продали радиоактивное вещество, сообщила телекомпания NHK. Об этом правоохранителям стало известно от специалиста Управления по контролю над атомной энергией.

По данным полиции Токио, одним из лотов стал так называемый обеднённый уран — побочный продукт технологического процесса, у него сравнительно низкая радиоактивность.

Сообщается, что на поиски продавца и покупателя пришлось потратить год. Выяснилось, что продавец и сам купил уран на "заграничном сайте". Теперь в отношении него ведётся расследование, поскольку торговля радиоактивными веществами в Японии запрещена законом.