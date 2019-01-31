Хабаровчанка, подарившая новорождённую дочь подруге, получила условный срок

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Хабаровчанка, подарившая новорождённую дочь подруге, получила условный срок

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Фото: © flickr.com/Penn State

В Хабаровске суд приговорил местную жительницу, которая подарила свою дочь подруге, к трём годам лишения свободы условно.

— Суд признал женщину виновной по статье "Торговля людьми — иная сделка в отношении несовершеннолетнего", — указывается в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР.

После того как эта история с "дарением" ребёнка получила огласку, девочку изъяли. Хабаровчанка написала отказ от дочери. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Малышку же поместили в специализированный дом ребёнка.

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