СК завёл уголовное дело на омских школьниц, надругавшихся над сверстницей

СУ СКР по Омской области завело уголовное дело в отношении двух школьниц, которые надругались над ровесницей и выложили видео с издевательствами в Интернет.

— Школьницы 13 и 15 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в Сети, — говорится в сообщении на сайте Следственного управления СКР по региону.

Напомним, ранее стало известно, что две школьницы сняли на камеру телефона издевательства сексуального характера над малолетней девочкой и выложили видео в Интернет. В настоящее время решается вопрос об избрании старшей подозреваемой меры пресечения.