СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов в Москве

Транспортные и торговые компании предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях с поставками продуктов и росте затрат на логистику. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, под письмом, направленным столичному мэру, подписались руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциации компаний розничной торговли и "Руспродсоюза".

Газета также отмечает, что обратившиеся попросили московского градоначальника провести совещание с участием представителей бизнеса, а до этого времени приостановить действие постановления, изменившего правила въезда грузовых автомобилей в столицу.

Напомним, 14 января вступил в силу закон, по которому автотранспорту грузоподъёмностью более одной тонны запрещён въезд в дневное время в пределы Третьего транспортного кольца, а также движение по самому ТТК. Кроме того, для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днём в пределах МКАД и по самому кольцу.