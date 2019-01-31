Лидер оппозиции Венесуэлы тайно проводил встречи с вооружёнными силами страны

К военным и силовикам также обратился госсекретарь США Майк Помпео, который попросил их защитить народ от "репрессий" со стороны Николаса Мадуро.

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо проводил тайные встречи с военными и силовиками страны. Об этом он написал в статье The New York Times.

— Передача власти потребует поддержки со стороны военного контингента, — написал Гуайдо.

Кроме того, к военным и силовикам также обратился госсекретарь США Майк Помпео, который попросил их защитить народ от "репрессий" со стороны действующего главы государства Николаса Мадуро.

Как ранее писал Лайф, Гуайдо 23 января 2019 года провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. При этом министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о верности действующему президенту страны Николасу Мадуро.