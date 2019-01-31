Россия заявила США о невозможности разговора о ДРСМД в режиме попыток шантажа

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе переговоров с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон на встрече "ядерной пятёрки" в Пекине заявил американской стороне о невозможности разговора с Россией в режиме попыток шантажа по вопросу Договора о РСМД.

— Мы сказали американской стороне, что в режиме шантажа, попыток шантажа России разговор вести невозможно, — заявил Рябков.

Замглавы российского дипведомства отметил, что Москва предлагает Вашингтону совместное решение проблемы и отмечает, что РФ пошла на беспрецедентный шаг, показав на брифинге для иностранных журналистов и военных атташе ракету.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729. Так, начальник Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Михаил Матвеевский заявил, что максимальная дальность полёта ракеты уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров, что соответствует условиям ДРСМД. При этом представители Запада, включая военных атташе из США и стран НАТО, не приехали на брифинг.

После этого в Вашингтоне заявили, что Россия предоставила неверные данные по испытаниям ракеты 9М729.