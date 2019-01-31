Снег с дождём. Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января

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Снег с дождём. Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января

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Сегодня, 31 января, в столичном регионе продолжится повышение температурного режима. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Днём ожидается облачная погода, смешанные осадки и слякоть. Пешеходов и водителей предупреждают о возможных гололёдных явлениях. Воздух в столице прогреется до 0...+2 градусов, в области –2...+3 градуса по Цельсию.

Относительная влажность воздуха составит 75–80%. Атмосферное давление поднимется до отметки 747 мм рт. ст.

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