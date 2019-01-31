Рябков завил, что Россия озабочена судьбой Договора о РСМД

Россия глубоко озабочена судьбой Договора о РСМД и судьбой международной безопасности. Об этом по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон на встрече "ядерной пятёрки" в Пекине заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Мы не продвинулись. Мы констатируем это не просто с сожалением, но с глубокой озабоченностью за судьбу договора, за судьбу европейской и международной безопасности, — сказал Рябков.

Напомним, что 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. 4 декабря Белый дом заявил, что у Москвы есть 60 дней на "возвращение к исполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Ранее Сергей Рябков сообщал о том, что Вашингтон уведомил Москву об окончательном решении выйти из Договора о РСМД.