Рябков отметил деструктивную позицию США по вопросу ДРСМД

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Рябков отметил деструктивную позицию США по вопросу ДРСМД

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Фото: © Pixabay

Дипломат также отметил, что ответственность за происходящее вокруг документа полностью лежит на Вашингтоне.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция США по вопросу Договора о РСМД является деструктивной, выдержанной в жёсткой тональности, а потому ответственность за ситуацию лежит на американской стороне.

— Ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне, — отметил Рябков по итогам переговоров с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон на встрече "ядерной пятёрки" в Пекине.

Напомним, что 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. После этого Сергей Рябков сообщал о том, что Вашингтон уведомил Москву об окончательном решении выйти из Договора о РСМД.

Ранее замглавы российского дипведомства заявил, что никаких продвижений по вопросу ДРСМД в ходе переговоров достичь не удалось.

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