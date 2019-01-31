Рябков отметил деструктивную позицию США по вопросу ДРСМД

Дипломат также отметил, что ответственность за происходящее вокруг документа полностью лежит на Вашингтоне.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция США по вопросу Договора о РСМД является деструктивной, выдержанной в жёсткой тональности, а потому ответственность за ситуацию лежит на американской стороне.

— Ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне, — отметил Рябков по итогам переговоров с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон на встрече "ядерной пятёрки" в Пекине.

Напомним, что 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. После этого Сергей Рябков сообщал о том, что Вашингтон уведомил Москву об окончательном решении выйти из Договора о РСМД.

Ранее замглавы российского дипведомства заявил, что никаких продвижений по вопросу ДРСМД в ходе переговоров достичь не удалось.