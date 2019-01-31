Холодное оружие, золото в слитках и наличка. Появилось видео обысков у Арашукова

Правоохранительные органы провели обыски в доме сенатора Рауфа Арашукова и у его многочисленных родственников. Видео дорогих находок опубликовано телеграм-каналом "Следак шепнул".
Среди обнаруженных вещей множество экземпляров холодного оружия: сабли, кинжалы и ножи с дорого инкрустированными ножнами; килограммовые слитки золота, валюта наличкой и золотые церковные награды.
Напомним, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации РФ. Члену Совфеда вменяют создание ОПГ, хищение природного газа ПАО "Газпром" и совершение двух убийств. "Единая Россия" приостановила членство сенатора Арашукова в партии.
Несколько лет назад родственники убитого активиста движения "Адыгэ-Хасэ" в Карачаево-Черкесии обвиняли Арашукова в смерти мужчины.
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