Мюллер призвал суд не раскрывать данные по делу о "российском вмешательстве"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал суд отклонить ходатайство российской компании Concord Management and Consulting об обнародовании данных по делу о "российском вмешательстве". Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По мнению Мюллера, документы чувствительны для национальной безопасности Штатов. Согласно ходатайству, предыдущее раскрытие информации, не имевшей подобного характера, привело к попыткам дискредитировать следствие.
Ранее Concord Management and Consulting потребовала предоставить доступ к материалам по делу о "российском вмешательстве".
Спецслужбы США приписывают России вмешательство в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и три компании в том, что они пытались вмешаться в выборы президента в 2016 году.
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