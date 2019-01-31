Мюллер призвал суд не раскрывать данные по делу о "российском вмешательстве"

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Мюллер призвал суд не раскрывать данные по делу о "российском вмешательстве"

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Фото © Flickr/West Point - The U.S. Military Academy

Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал суд отклонить ходатайство российской компании Concord Management and Consulting об обнародовании данных по делу о "российском вмешательстве". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Мюллера, документы чувствительны для национальной безопасности Штатов. Согласно ходатайству, предыдущее раскрытие информации, не имевшей подобного характера, привело к попыткам дискредитировать следствие.

Ранее Concord Management and Consulting потребовала предоставить доступ к материалам по делу о "российском вмешательстве".

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и три компании в том, что они пытались вмешаться в выборы президента в 2016 году.

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