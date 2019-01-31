Дептранс опроверг сообщения о возможных перебоях с поставками продуктов в Москве

Дептранс столицы опроверг сообщения СМИ о том, что в Москве возможны перебои с поставками продуктов. В ведомстве отметили, что у логистических компаний есть достаточно постоянных пропусков на въезд в город.

— Все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска, — говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы в "Твиттере".

Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, в настоящее время действует 76 тыс годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска. — Московский транспорт (@DtRoad) 31 января 2019 г.

В Дептрансе также добавили, что уже две тысячи владельцев грузовиков воспользовались возможностью получить разовый пропуск в срок до восьми часов с момента заявки.

— Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортными услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва, — добавили в департаменте.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что транспортные и торговые компании якобы предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях с поставками продуктов и росте затрат на логистику.