В Самарской области ФСБ пресекла нелегальный канал поставок оружия из ЕС

Управление ФСБ России по Самарской области пресекло деятельность преступной группировки, организовавшей нелегальный канал поставок оружия и боеприпасов из ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, злоумышленников обвиняют в незаконном изготовлении огнестрельного оружия путём модернизации гражданских аналогов для дальнейшего сбыта.
Участников ОПГ удалось задержать с поличным в ходе проверочной закупки. Отмечается, что во время обысков было изъято 33 единицы огнестрельного оружия, а также гранаты и патроны разного калибра. Также в одном из частных домов региона была ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению оружия.
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