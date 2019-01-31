В Самарской области ФСБ пресекла нелегальный канал поставок оружия из ЕС

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В Самарской области ФСБ пресекла нелегальный канал поставок оружия из ЕС

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Биятов

В ходе обысков было изъято 33 единицы огнестрельного оружия, а также гранаты и патроны разного калибра.

Управление ФСБ России по Самарской области пресекло деятельность преступной группировки, организовавшей нелегальный канал поставок оружия и боеприпасов из ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, злоумышленников обвиняют в незаконном изготовлении огнестрельного оружия путём модернизации гражданских аналогов для дальнейшего сбыта.

Участников ОПГ удалось задержать с поличным в ходе проверочной закупки. Отмечается, что во время обысков было изъято 33 единицы огнестрельного оружия, а также гранаты и патроны разного калибра. Также в одном из частных домов региона была ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению оружия.

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