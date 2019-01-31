Входит в топ-300. ЦБ РФ отозвал лицензию у "Радиотехбанка"

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Входит в топ-300. ЦБ РФ отозвал лицензию у "Радиотехбанка"

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

ЦБ РФ отозвал лицензию у нижегородского "Радиотехбанка". Как поясняет пресс-служба регулятора, в деятельности финансового учреждения нашли большое количество нарушений законодательства и нормативных актов Центробанка.

Кроме того, в банке проводили сомнительные транзитные операции. Проверка показала, что работа кредитного учреждения неэффективна. ЦБ за последний год семь раз применял меры к "Радиотехбанку", даже вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

— В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО НКБ "Радиотехбанк" лицензии на осуществление банковских операций, — пояснил регулятор.

Согласно данным на 1 января, кредитная организация занимала 276-е место в банковской системе страны.

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