"Будет скользко". Автомобилистов Москвы призвали быть осторожнее на дорогах

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"Будет скользко". Автомобилистов Москвы призвали быть осторожнее на дорогах

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Департамент транспорта столицы предупредил московских водителей о непогоде и призвал быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщается на странице ведомства в "Твиттере".

— За окном один градус тепла, днём температура останется прежней, ожидается дождь со снегом. На дорогах будет скользко. Будьте осторожны, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики центра погоды "Фобос" сообщали, что сегодня в московском регионе продолжится повышение температурного режима. На протяжении всего дня ожидается облачная погода, смешанные осадки, слякоть и гололёд. Температура воздуха поднимется до двух градусов тепла в городе и до трёх градусов в области.

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