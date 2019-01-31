"Будет скользко". Автомобилистов Москвы призвали быть осторожнее на дорогах

Департамент транспорта столицы предупредил московских водителей о непогоде и призвал быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщается на странице ведомства в "Твиттере".

— За окном один градус тепла, днём температура останется прежней, ожидается дождь со снегом. На дорогах будет скользко. Будьте осторожны, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики центра погоды "Фобос" сообщали, что сегодня в московском регионе продолжится повышение температурного режима. На протяжении всего дня ожидается облачная погода, смешанные осадки, слякоть и гололёд. Температура воздуха поднимется до двух градусов тепла в городе и до трёх градусов в области.