Данислав и Виктория Луна. Названы самые необычные имена новорождённых в Москве

При этом в большинстве случаев родители продолжают отдавать предпочтение традиционным и более знакомым именам.

Московский загс назвал список самых необычных и редких, а также самых популярных имён для новорождённых по итогам 2018 года. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства столицы.

У девочек самым распространённым стало имя Мария. на второе место в списке после пяти лет лидерства опустилось имя София. Третье место занимает Анна. В десятку также вошли имена Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара.

В рейтинге мужских имён почти не наблюдается каких-либо изменений. Александр продолжает оставаться самым популярным именем. В тройке "лидеров" также оказались Михаил и Максим. В топ-10 попали Иван, Артём, Дмитрий, Даниил, Марк, Матвей, Илья.

Отмечается, что в большинстве случаев родители отдают предпочтение более знакомым именам, которые носили их мамы и папы, бабушки и дедушки.

Некоторые родители отличаются нестандартным подходом к выбору имён для новорождённых. Две малышки получили "космические" имена — Виктория Луна и Леонида. Одну малышку назвали Ией — в память о христианской святой. Кроме этого, на свет появились Адель-Иллария, Александра Джейн, Доминика и другие.

Среди мальчиков есть несколько носителей старорусских и богатырских имён: Добрыня, Пересвет и Данислав. В списке необычных также Филл, Устин, Матрин, Пахом и Марсель.