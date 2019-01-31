"Вы достойны пародии". Галкин ответил на критику Ахеджаковой

Телеведущий и пародист Максим Галкин ответил актрисе Лии Ахеджаковой, которая посчитала неуместным использовать её образ в пародиях. В своём Instagram-аккаунте Галкин обратил внимание Ахеджаковой, что делает пародии на всех, кто этого достоин, а сама сатира — это часть свободного общества, за которое выступает и артистка.

— Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не было высмеивание и издевательство над кем бы то ни было..., — объясняет Галкин Ахеджаковой свою пародию.

— Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что, по моему усмотрению, достойно пародии. И вы её достойны, — добавляет артист.

По сведениям Галкина, Ахеджакова присутствовала на выступлении, где он представлял публике свою пародию, так что он делал это не за глаза. Также многие зрители в зале знакомы с Ахеджаковой лично, и они восприняли сатиру восторженно, заверяет артист.