"Простой вывод". Патриарх Кирилл заявил, что епископ должен быть ближе к народу

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"Простой вывод". Патриарх Кирилл заявил, что епископ должен быть ближе к народу

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Патриарх Кирилл. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Предстоятель РПЦ также считает важным наладить духовную жизнь России в труднодоступных регионах, чтобы исключить появление сектантских организаций.

Православная церковь не может развиваться без инициативы епископа, а он должен быть ближе к реальной жизни и к народу. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии 10-летия своего возведения на патриарший престол.

<p>Простой вывод: чем больше у нас епархий, тем больше епископата и тем епископат будет ближе к реальной жизни и к народу</p>

По его словам, чтобы не появлялись сектантские организации, крайне важно наладить духовную жизнь России в труднодоступных регионах. Предстоятель РПЦ считает, что нельзя, ссылаясь на то, что в таких районах живёт мало людей или неразвитая инфраструктура, не думать о церковной жизни.

В составе Русской православной церкви, по данным пресс-службы Московской патриархии, к началу 2019 года — 309 епархий, что на 150 больше, нежели 10 лет назад. Действуют 972 монастыря, а в 2009 году их было 804.

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