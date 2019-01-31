"Простой вывод". Патриарх Кирилл заявил, что епископ должен быть ближе к народу

Предстоятель РПЦ также считает важным наладить духовную жизнь России в труднодоступных регионах, чтобы исключить появление сектантских организаций.

Православная церковь не может развиваться без инициативы епископа, а он должен быть ближе к реальной жизни и к народу. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии 10-летия своего возведения на патриарший престол.

По его словам, чтобы не появлялись сектантские организации, крайне важно наладить духовную жизнь России в труднодоступных регионах. Предстоятель РПЦ считает, что нельзя, ссылаясь на то, что в таких районах живёт мало людей или неразвитая инфраструктура, не думать о церковной жизни.

В составе Русской православной церкви, по данным пресс-службы Московской патриархии, к началу 2019 года — 309 епархий, что на 150 больше, нежели 10 лет назад. Действуют 972 монастыря, а в 2009 году их было 804.