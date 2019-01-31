Патриарх Кирилл: Раскол церкви на Украине противоречит воле Божией

По мнению предстоятеля Русской церкви, невозможно проповедовать одно, а делать всё ровно наоборот.

Поддержка раскола церкви на Украине, вмешательство политиков в религиозную жизнь, нападения на священников и захваты храмов канонической Украинской православной церкви противоречат воле Божией. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Нельзя создавать расколы. Нельзя идти против воли Божией. Нельзя, проповедуя одно и призывая людей к одному, практически делать совсем противоположное, — сказал он в интервью РИА "Новости".

По его мнению, если церковная организация декларирует некие ценности, а затем резко начинает действовать в другой системе ценностей, это говорит о том, что в такой организации "нет благодати". Он подчеркнул, что слово и правда Божия не могут распространяться путём обмана, насилия и опоры на какие-либо политические силы.

При этом патриарх Кирилл добавил, что шанс восстановить отношения с Константинополем должен быть всегда, пока Церковь живёт.