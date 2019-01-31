"Цифры — вещь упрямая". В Киеве предрекли украинской экономике крах без России

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"Цифры — вещь упрямая". В Киеве предрекли украинской экономике крах без России

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Фото: © РИА Новости

По мнению одного из бывших министров, в Киеве должны отказаться от роли "попрошайки" у Запада и вести диалог с Москвой.

Экономику Украины ждёт крах в случае, если Киев окончательно ухудшит отношения с Россией. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

— Есть объективная реальность — заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая, — заявил бывший политик.

Он отметил, что в Киеве должны отказаться от роли "попрошайки" у Запада, а также вести диалог с Москвой. Кроме того, он напомнил, что Москва не применяла каких-либо санкций ни к трём миллионам украинцев, которые находятся и работают на территории РФ, ни к фабрикам Петра Порошенко.

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