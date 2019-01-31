Автобус с пассажирами врезался в опору моста в Новосибирске, есть пострадавшие

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Автобус с пассажирами врезался в опору моста в Новосибирске, есть пострадавшие

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Фото: © VK/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Пассажирский автобус попал врезался в опору моста в Новосибирске. В результате происшествия травмы получили 11 человек, сообщает "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/act54" target="_blank">Новосибирская служба эвакуации &#34;АСТ-54</a>&#34;</p>

Инцидент произошёл на повороте с Бердского шоссе на улице Лесосечной. По словам очевидцев, автобус на полной скорости врезался "в стену путепровода". Предположительно, водитель машины пытался уйти от столкновения с грузовиком.

Сейчас на месте ДТП работают медики, движение на этом участке дороги заблокировано.

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