Патриарх Кирилл надеется в будущем посетить Украину

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Патриарх Кирилл надеется в будущем посетить Украину

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что в будущем сможет посетить Украину. Об этом он сказал журналистам в беседе по случаю десятилетия его интронизации.

— Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня ещё посетить Украину... У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, кто сегодня героически отстаивает каноническое православие, — приводит слова главы РПЦ РИА "Новости".

Он добавил, что верующим на Украине важно слушать сейчас голос Церкви, который звучит из "уст блаженнейшего митрополита Онуфрия". Если слушать его, то никакие политические перипетии не собьют с жизненного курса, подытожил патриарх Кирилл.

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