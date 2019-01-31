ФСБ изъяла оружие у участника преступной группы во Владивостоке

По данным ведомства, изъяты также основные, запасные части и специальные приспособления для конструктивной доработки.

Силовики УФСБ России изъяли во Владивостоке охолощённое огнестрельное оружие с признаками переделки и боеприпасы у участника межрегиональной преступной группы. Об этом сообщается на странице антитеррористической комиссии Приморского края в "Инстаграме".

На опубликованных кадрах видны его основные и запасные части, а также специальные приспособления для конструктивной доработки.

По окончании экспертиз следственные подразделения и сотрудники Министерства внутренних дел России примут решение о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте и изготовлении оружия.

В комиссии также отметили, что сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в 32 российских регионах.