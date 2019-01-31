ФСБ изъяла оружие у участника преступной группы во Владивостоке

Силовики УФСБ России изъяли во Владивостоке охолощённое огнестрельное оружие с признаками переделки и боеприпасы у участника межрегиональной преступной группы. Об этом сообщается на странице антитеррористической комиссии Приморского края в "Инстаграме".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ в г. Владивостоке, установлен один из участников межрегиональной преступной группы, у которого было обнаружено и изъято: ▶️охолощенное огнестрельное оружие с признаками переделки, его основные и запасные части; ▶️специальные приспособления для конструктивной доработки оружия и боеприпасов; ▶️а также боеприпасы. ❗️По результатам экспертиз изъятого вооружения следственными подразделениями и МВД будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст.ст. 222 (незаконный оборот оружия), 223 (незаконное изготовление оружия) УК России. ‼️Отметим, что сотрудниками ФСБ России в 32 регионах РФ пресечена деятельность лиц , причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия , изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны в том числе в г. Владивостоке. #vl #vdk #vladivostok #primorye #Приморье #ПриморскийКрай #Антитеррор_ПК #antiterror_pk #скажинеттерроризму #скажинетэкстремизму
На опубликованных кадрах видны его основные и запасные части, а также специальные приспособления для конструктивной доработки.
По окончании экспертиз следственные подразделения и сотрудники Министерства внутренних дел России примут решение о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте и изготовлении оружия.
В комиссии также отметили, что сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в 32 российских регионах.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени